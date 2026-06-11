«Муслим френдли» не за счёт ОМС: В Роскачестве разъяснили новые «халяль-правила»

В Роскачестве разъяснили, как должен работать стандарт «муслим френдли» для медицинских учреждений. Там подчёркивают: речь идёт не о внедрении религиозных норм в государственную медицину, а о добровольной коммерческой услуге для клиник, которые сами хотят развивать такое направление.

По данным Царьграда, в Роскачестве объясняют появление стандарта экономикой: мировой рынок халяль-продукции и услуг растёт, а России нужен единый контур сертификации, чтобы конкурировать на этом направлении. При этом чиновники отдельно уточняют, что Роскачество не регулирует религиозные вопросы, а проверяет соответствие продукции и сервиса государственным стандартам.

Главный момент — такие услуги не должны оплачиваться за счёт ОМС и налогоплательщиков. Формат «муслим френдли» возможен только как платная опция, через ДМС или за счёт самой клиники и пациентов, которым нужен такой сервис. Оснащение отдельных зон, питание и дополнительные условия также должны финансироваться вне обязательной медицины.

В Роскачестве заверили, что государственная система здравоохранения должна оставаться нейтральной. А религиозно ориентированные сервисы, если они появляются, должны быть добровольными, частными и строго в рамках российского законодательства.

Ранее Роскачество запустило для больниц, санаториев, медцентров и даже массажных салонов новую добровольную сертификацию — Muslim friendly. В организации сообщили, что направление расширил орган «Роскачество-Халяль».Теперь российские медицинские учреждения могут официально подтвердить, что их сервис соответствует критериям гостеприимства для пациентов-мусульман. Речь идёт о попытке усилить позиции отечественной медицины на рынке экспорта медуслуг.

Главная ставка — на иностранных пациентов из стран СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где значительная часть населения исповедует ислам. В 2025 году экспорт медицинских услуг из России уже превысил 616 млн долларов, а к 2030 году этот рынок, по прогнозам, может вырасти до 7,6 млрд долларов в год.