Жара убивает: Три простых шага от Роскачества для спасения смартфона при перегреве

Высокая температура воздуха способна незаметно вывести смартфон из строя задолго до появления явных неисправностей. О том, какие последствия вызывает перегрев и как защитить устройство летом, Life.ru рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Истинная угроза летней жары для смартфона — это не внезапное отключение или взрыв батареи, о которых пишут в новостях, а незаметная, но необратимая деградация компонентов. Пользователи часто жалуются: через полтора-два года телефон начинает «тупить» и еле доживает до вечера. В большинстве случаев причина — «тепловой стресс», который устройство незаметно испытывало в жаркие периоды. Сергей Кузьменко Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Специалист пояснил, что каждое повышение температуры аккумулятора на 10 градусов сокращает его ресурс примерно вдвое. Наибольший вред наносят привычки оставлять телефон под прямыми солнечными лучами, использовать навигатор на раскалённой приборной панели автомобиля или заряжать устройство на подоконнике. При этом опасность возникает задолго до автоматического отключения смартфона. Критической считается температура корпуса выше 40–45 градусов. Если в таком состоянии продолжать зарядку, смотреть видео или запускать ресурсоёмкие приложения, износ внутренних компонентов значительно ускоряется.

Под угрозой находится не только аккумулятор. По словам Кузьменко, перегрев может негативно сказаться на контроллере питания, а в запущенных случаях привести к повреждению чипов памяти и процессора. Для снижения риска эксперт советует не пользоваться устройством под палящим солнцем даже непродолжительное время. Дополнительно можно применять внешнее охлаждение — например, небольшой вентилятор, направленный на корпус смартфона. Ещё одной мерой защиты он назвал включение режима энергосбережения, который уменьшает нагрузку на процессор и снижает тепловыделение.

«И помните: замена аккумулятора — процедура недешёвая, в особенности на современных флагманах, и лучше до неё не доводить», — заключил он.

Ранее в МЧС России напомнили о правилах безопасности при возгорании мобильных устройств и внешних аккумуляторов. При небольшом возгорании литий-ионного аккумулятора допускается накрыть устройство плотной влажной тканью. Такая мера помогает ограничить доступ кислорода и замедлить распространение огня, если пламя ещё не успело разгореться и отсутствует густой дым.