Дед хоккеиста Ядыкина свёл счёты с жизнью после гибели внука

Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин погиб из-за несчастного случая на охоте. Его дед, ставший свидетелем трагедии, не смог справиться с потрясением и свёл счёты с жизнью, передаёт «База».

21-летний хоккеист вместе с 68-летним дедом отправились охотиться в башкирском Салавате. Спортсмен потянулся за ружьём и нечаянно нажал на спуск — пуля попала ему в область нижней челюсти. Смерть наступила мгновенно.

Потеря внука стала для пожилого мужчины невыносимым ударом. Сначала он отправил родственникам голосовое сообщение, а после этого свел счёты с жизнью. Позже его тело нашли в гараже на улице Индустриальной.

Напомним, что о гибели Егора Ядыкина в результате несчастного случая стало известно сегодня, 11 июня. Спортсмен является двукратным чемпионом России среди юниоров, играл за «Омских ястребов». В прошлом сезоне стал выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Норильск».