10 многоэтажек и 5 частных домов повреждены после ночной атаки ВСУ в Севастополе

В Севастополе в результате атаки Вооружённых сил Украины пострадали 10 многоэтажек и пять частных домов. Данную информацию передал губернатор города Михаил Развожаев в своём канале на платформе «Макс».

Восемь из десяти повреждённых многоквартирных зданий находятся в Гагаринском районе, а ещё два — на Корабельной стороне, уточнил глава города. Местные жители жалуются на разбитые окна и повреждённые балконы, добавил он.

Также обломки сбитых беспилотников стали причиной пяти возгораний в разных точках. Трава горела у Ялтинского кольца и на Сапунгорской, лес загорелся недалеко от одного из СНТ на Сапун-горе, а в Гагаринском районе вспыхнула машина. У Рыбацкого причала осколками перебило газовую трубу, что тоже привело к пожару.

Напомним, что Севастополь минувшей ночью пережил две массированные атаки беспилотников — системам ПВО удалось сбить 33 аппарата. Одна из местных жительниц получила осколочные ранения в живот — её госпитализировали, и сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.