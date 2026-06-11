Цена халатности: Новый мост рухнул прямо под ногами судьи, критиковавшего его качество

В бразильском штате Акри обрушился недавно построенный мост через реку Иаку. В момент инцидента на конструкции находились четыре человека, один из них вёл прямую трансляцию. Об этом сообщило издание Need To Know.

В Бразилии рухнул новый 230-метровый мост вместе с людьми во время прямого эфира. Видео © Х / The Informant

Инцидент произошёл вечером 5 июня в муниципалитете Сена-Мадурейра. Новый 230-метровый мост с двухполосным движением и пешеходными дорожками был открыт в начале 2024 года и обошёлся бюджету примерно в 36 миллионов реалов (около 500 миллионов рублей). Незадолго до обрушения жители обращали внимание на появление трещин в опорах сооружения.

Во время трагедии на мосту находился бывший судья Эдналдо Мунис душ Сантуш, который вёл прямой эфир и критиковал качество конструкции. Спустя несколько минут после его комментариев мост начал рушиться. Судья получил тяжёлые травмы и находится в критическом состоянии. Его брат был госпитализирован с переломом руки. Ещё один мужчина, возвращавшийся домой с работы, получил серьёзные травмы, а четвёртый пострадавший отделался лёгкими повреждениями.

Местные власти заявили, что знали о проблемах с мостом и ранее ограничили доступ к нему. По их словам, находившиеся на конструкции люди нарушили запрет на проход. Очевидцы сообщили, что перед обрушением услышали громкий хлопок. Обстоятельства происшествия расследует специальная комиссия.

Ранее в Черновицкой области Украины произошло обрушение пешеходного моста во время отдыха группы детей. На отдых приехали 55 несовершеннолетних. Во время коллективного фотографирования на конструкции одновременно оказались более 30 детей, после чего мост не выдержал нагрузки и обрушился.