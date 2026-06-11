На Урале суд отказался арестовывать женщину, несколько лет развращавшую ребёнка

В Екатеринбурге задержана 37-летняя женщина, обвиняемая в развратных действиях в отношении мальчика. Как сообщает E1.ru, Следственный комитет России предъявил ей обвинение по статье 135 УК РФ. По данным ведомства, преступления совершались в 2022 году и спустя два года.

Недавно инициированное уголовное дело привело к тому, что следователь подал в Чкаловский районный суд Екатеринбурга ходатайство об аресте одной из жительниц города. Суд отклонил данное ходатайство, применив к подозреваемой меру пресечения в виде запрета на совершение определённых действий.

Ранее сообщалось, что осуждённый в 2025 году на 15 лет лишения свободы епископ Русской кафолической церкви Мануил Платов-Потёмкин может стать фигурантом новых уголовных дел. Речь идёт о структуре, отколовшейся от РПЦ. Следствие рассматривает эпизоды, связанные с организацией преступной деятельности в отношении несовершеннолетних.