Прокуратура Украины подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича Веселого

В Киевской городской прокуратуре подтвердили, что у бизнесмена Василия Весёлого накануне проходили следственные действия. При этом, как уточнили в ведомстве, его не задерживали, а подозрение никому не объявляли.

По данным УП, расследование может быть связано со статьёй о легализации имущества, полученного преступным путём. В прокуратуре заявили, что досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о задержании бизнесмена Василия Веселого. По данным СМИ, на «плёнках Миндича» он обсуждал с Александром Цукерманом, фигурантом «Миндичгейта», возможный контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины «Карпатнафтохимом». Сам бизнесмен отрицал связи с Офисом президента и утверждал, что долю в предприятии его брат Андрей Весёлый приобрёл за собственные средства.