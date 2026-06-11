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Регион
11 июня, 11:13

Татьяна Москалькова стала лауреатом Госпремии РФ за правозащитную деятельность

Татьяна Москалькова. Обложка © Life.ru

Татьяна Москалькова. Обложка © Life.ru

Экс-уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова удостоена Государственной премии 2025 года. О присуждении высокой награды было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Столь высокая оценка дана за выдающиеся достижения в правозащитной сфере. Пост федерального омбудсмена она занимала ровно десять лет — с апреля 2016 года по май 2026-го.

За это время удалось выстроить прочный законодательный фундамент для института уполномоченных на всех уровнях. При непосредственном участии Москальковой разработан и принят закон, определивший единые принципы и методы защиты прав граждан для региональных омбудсменов, а также обеспечивший их независимость.

С началом специальной военной операции работа аппарата была полностью переориентирована на помощь военнослужащим и их близким. Отдельным направлением стала правозащитная дипломатия: усилиями Москальковой на родину удалось вернуть 429 гражданских лиц, удерживавшихся украинской стороной, включая водителей-дальнобойщиков и моряков.

Колоссальный пласт работы касался судеб пленных. За период с февраля 2022 года по май 2026-го родственникам передали сведения о 9083 военнослужащих, а в рамках обменов домой возвращён 3761 боец. Кроме того, по заявлению омбудсмена возбудили 39 уголовных дел по фактам шантажа и запугивания семей военнопленных.

Приоритетом оставалось и воссоединение разлучённых семей: к родным удалось вернуть 43 ребёнка. В общей сложности за десятилетие Москалькова и её аппарат рассмотрели свыше 220 тысяч обращений и приняли на личных встречах более 25 тысяч граждан.

В списке государственных наград Татьяны Москальковой также значатся орден Почёта, орден Александра Невского, звание «Заслуженный юрист РФ» и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена
Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена

Напомним, что Татьяна Москалькова завершила десятилетнюю службу на посту уполномоченного по правам человека в РФ в апреле 2026 года. На освободившуюся должность претендовали три кандидата от парламентских фракций: Артём Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова от «Справедливой России», которой и досталось кресло омбудсмена.

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Юрий Лысенко
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