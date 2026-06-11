Татьяна Москалькова стала лауреатом Госпремии РФ за правозащитную деятельность

Экс-уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова удостоена Государственной премии 2025 года. О присуждении высокой награды было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Столь высокая оценка дана за выдающиеся достижения в правозащитной сфере. Пост федерального омбудсмена она занимала ровно десять лет — с апреля 2016 года по май 2026-го.

За это время удалось выстроить прочный законодательный фундамент для института уполномоченных на всех уровнях. При непосредственном участии Москальковой разработан и принят закон, определивший единые принципы и методы защиты прав граждан для региональных омбудсменов, а также обеспечивший их независимость.

С началом специальной военной операции работа аппарата была полностью переориентирована на помощь военнослужащим и их близким. Отдельным направлением стала правозащитная дипломатия: усилиями Москальковой на родину удалось вернуть 429 гражданских лиц, удерживавшихся украинской стороной, включая водителей-дальнобойщиков и моряков.

Колоссальный пласт работы касался судеб пленных. За период с февраля 2022 года по май 2026-го родственникам передали сведения о 9083 военнослужащих, а в рамках обменов домой возвращён 3761 боец. Кроме того, по заявлению омбудсмена возбудили 39 уголовных дел по фактам шантажа и запугивания семей военнопленных.

Приоритетом оставалось и воссоединение разлучённых семей: к родным удалось вернуть 43 ребёнка. В общей сложности за десятилетие Москалькова и её аппарат рассмотрели свыше 220 тысяч обращений и приняли на личных встречах более 25 тысяч граждан.

В списке государственных наград Татьяны Москальковой также значатся орден Почёта, орден Александра Невского, звание «Заслуженный юрист РФ» и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Напомним, что Татьяна Москалькова завершила десятилетнюю службу на посту уполномоченного по правам человека в РФ в апреле 2026 года. На освободившуюся должность претендовали три кандидата от парламентских фракций: Артём Прокофьев от КПРФ, Иван Сухарев от ЛДПР и Яна Лантратова от «Справедливой России», которой и досталось кресло омбудсмена.