Почти половина родителей в России объясняют детям сложные темы через видео

Новое исследование «Учи.ру» и «VK Видео» выявило, что около 49% родителей используют видео для обучения детей сложным предметам. Опрос более 9 тысяч школьников и тысячи родителей показал также растущий интерес детей к длинным горизонтальным видео: более 15 минут предпочитают 52% младших школьников и 57% учеников средней школы, сообщает пресс-служба VK.

Исследование статистики выявило, что родители дошкольников (5-7 лет) активно участвуют в просмотре видео своими детьми: 63% контролируют контент, а 51% используют его для налаживания диалога. Почти половина родителей (44%) считает, что видео эффективно сочетает образовательные и развлекательные функции, а треть (33%) отмечает его вклад в развитие речи и мышления. Дошкольники предпочитают сюжетные игры и приключения (50%), творческие занятия (42%), а также контент о животных, природе и космосе (42% и 36%). Важно, что дети часто смотрят видео в кругу семьи.

В начальной школе (1-4 классы) родители видят в видеоисточник новых знаний (49%) и способ расслабиться (53%). Для 35% родителей видео является дополнительным образовательным ресурсом, а для 24% – инструментом для развития когнитивных навыков. При оценке полезности контента для младших школьников ключевыми факторами являются увлекательность (59%) и доступность объяснений (39%). Дети активно формируют свои предпочтения: 44% выбирают видео своих любимых блогеров, 43% – темы, которые им интересны, а 40% – следуют рекомендациям. Среди популярных форматов – развивающие видеоблоги (54%), интерактивные видео и челленджи (43%), образовательные мультфильмы (40%) и мастер-классы (36%).

Уже в средней школе (5-8 классы) видео становится важным инструментом для самостоятельного обучения. Значительная часть учеников использует его для развития своих увлечений (40%), получения знаний за пределами школьной программы (37%) и лучшего понимания школьных предметов (31%). После просмотра видео, почти половина (47%) стремится узнать больше, а более 40% применяют полученные знания на практике, в том числе повторяя эксперименты. Более того, 60% школьников вдохновляются видео для новых начинаний, таких как творчество, участие в мастер-классах или самостоятельный поиск информации. Среди наиболее популярных тем – блоги (43%), развлекательный контент (33%), кино и сериалы (30%), научпоп (20,7%), эксперименты (15,3%) и история (14,4%).

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