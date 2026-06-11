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11 июня, 11:30

ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Вооружённые силы Украины нанесли удар по православному погосту в посёлке Весёлое Запорожской области. Информацию об атаке обнародовал глава региона Евгений Балицкий в своём канале на платформе «МАКС».

«Повреждены несколько надгробий»,уточнил губернатор.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Вместе с тем Балицкий дал жёсткую оценку произошедшему, подчеркнув, что сам факт надругательства над памятью усопших не может вызывать ничего, кроме отвращения.

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Ранее стало известно, что в Севастополе после атаки ВСУ повреждены десять многоэтажек и пять частных домовладений. Восемь пострадавших многоквартирных зданий расположены в Гагаринском районе, ещё два — на Корабельной стороне, а местные жители сообщают о выбитых стёклах и повреждённых балконах.

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Юрий Лысенко
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