ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области

Вооружённые силы Украины нанесли удар по православному погосту в посёлке Весёлое Запорожской области. Информацию об атаке обнародовал глава региона Евгений Балицкий в своём канале на платформе «МАКС».

«Повреждены несколько надгробий», — уточнил губернатор.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Вместе с тем Балицкий дал жёсткую оценку произошедшему, подчеркнув, что сам факт надругательства над памятью усопших не может вызывать ничего, кроме отвращения.

Ранее стало известно, что в Севастополе после атаки ВСУ повреждены десять многоэтажек и пять частных домовладений. Восемь пострадавших многоквартирных зданий расположены в Гагаринском районе, ещё два — на Корабельной стороне, а местные жители сообщают о выбитых стёклах и повреждённых балконах.