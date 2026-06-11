ВСУ ударили по кладбищу в Запорожской области
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Вооружённые силы Украины нанесли удар по православному погосту в посёлке Весёлое Запорожской области. Информацию об атаке обнародовал глава региона Евгений Балицкий в своём канале на платформе «МАКС».
«Повреждены несколько надгробий», — уточнил губернатор.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Вместе с тем Балицкий дал жёсткую оценку произошедшему, подчеркнув, что сам факт надругательства над памятью усопших не может вызывать ничего, кроме отвращения.
Ранее стало известно, что в Севастополе после атаки ВСУ повреждены десять многоэтажек и пять частных домовладений. Восемь пострадавших многоквартирных зданий расположены в Гагаринском районе, ещё два — на Корабельной стороне, а местные жители сообщают о выбитых стёклах и повреждённых балконах.
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