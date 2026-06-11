Ни одна страна в современной истории не сталкивалась с таким мощным внешним давлением, как Россия сейчас. Данное заявление сделал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы партии.

Политик назвал «беспрецедентное давление извне» одним из главных современных вызовов. Россия, по его словам, вынуждена на него реагировать и уже даёт ответ.

«Никогда в современной мировой истории ни одна страна не подвергалась такому объёму незаконных ограничений», — отметил он.

Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия сумела доказать всему миру свою способность справляться с самыми сложными вызовами и противостоять опасным угрозам. По словам политика, страна выдержала серьёзное давление и сохранила устойчивость благодаря сплочённости общества. Объединившись вокруг лидера государства, россияне показали умение держать удар, и это теперь очевидно не только внутри страны, но и за её пределами.