Россия открыта к конструктивному диалогу с теми, кто ранее вводил против неё рестрикции, однако стирать из памяти нанесённые обиды страна не намерена. Такую принципиальную позицию обозначил председатель «Единой России», заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания экспертного совета, посвящённого подготовке новой народной программы партии.

Он призвал исходить из уроков прошлого. Медведев выразил уверенность, что при любых попытках зарубежных партнёров наладить отношения Москва обязана держать в уме весь массив предыдущих недружественных шагов.

Политик акцентировал, что страна готова к взаимодействию, причём к подлинно конструктивному. Однако забывать причинённые неприятности и «гадости», совершённые против государства и рядовых россиян, никто не вправе.

«Это всё должно остаться в памяти», — резюмировал зампред Совбеза, давая понять, что фундамент будущих отношений невозможно построить без учёта прежних враждебных акций.

Ранее Дмитрий Медведев предупреждал, что российскому ОПК придётся давать ответ на вливания Запада в украинскую оборонную промышленность и вооружения. Он подчеркнул, что западные средства сейчас направляются в оборонный сектор противников через европейские структуры и отметил, что оставлять такие действия без реакции Россия не может.