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11 июня, 11:42

Взятая под контроль Охримовка была ключевым укрепрайоном ВСУ под Волчанском

МО РФ: Взятие Охримовки расширяет полосу безопасности в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Расширение зоны безопасности в Харьковской области стало возможным благодаря установлению контроля над населённым пунктом Охримовка. Об этоv аявили в пресс-службе Минбороны России. По информации ведомства, подразделения 126-го мотострелкового полка группировки «Север» провели операцию по зачистке территории от украинских боевиков и беспилотников.

Кадры боёв за Охримовку. Видео © Telegram / Минобороны России

«Охримовка считалась основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района. Контроль над населённым пунктом существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что Армия России установила контроль над Охримовкой в Харьковской области. Также за минувшие сутки наши бойцы освободили Роскошное в ДНР.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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