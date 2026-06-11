Взятая под контроль Охримовка была ключевым укрепрайоном ВСУ под Волчанском

Расширение зоны безопасности в Харьковской области стало возможным благодаря установлению контроля над населённым пунктом Охримовка. Об этоv аявили в пресс-службе Минбороны России. По информации ведомства, подразделения 126-го мотострелкового полка группировки «Север» провели операцию по зачистке территории от украинских боевиков и беспилотников.

Кадры боёв за Охримовку. Видео © Telegram / Минобороны России

«Охримовка считалась основным укрепрайоном противника на севере Волчанского района. Контроль над населённым пунктом существенно расширяет полосу безопасности в Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что Армия России установила контроль над Охримовкой в Харьковской области. Также за минувшие сутки наши бойцы освободили Роскошное в ДНР.