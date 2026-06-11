В Новосибирске мать набила ранец сына коньяком и шаурмой, но вместо застолья её ждут нары

В Новосибирске женщина похитила продукты из супермаркета, положив их в рюкзак своего восьмилетнего сына. О задержании злоумышленницы сообщило местное охранное агентство «Гвардия».

Втянутый в кражу мальчик и его мама. Фото © Гвардия

Тревожный вызов из торговой точки в Заельцовском районе поступил утром 10 июня. Работники магазина указали прибывшим бойцам на посетительницу с ребёнком. Факт кражи подтвердила запись с камер видеонаблюдения.

На кадрах отчётливо видно, как мамаша заботливо укладывает в ранец отпрыска бутылку спиртного и различную снедь, после чего отпускает школьника через турникет в обход кассы. Добычей оказались коньяк, энергетический напиток, упаковка суши, рыба в маринаде, готовый обед и шаурма. Совокупный ущерб магазину составил 2170 рублей.

В агентстве отметили, что это далеко не первый подобный эпизод с участием задержанной. Группа быстрого реагирования передала женщину правоохранительным органам. Теперь, учитывая юный возраст сына, ей грозит ответственность не только за хищение, но и за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Ранее Life.ru рассказывал, как в США четырёхлетний ребёнок погиб в результате истязаний в так называемом военном лагере, куда его за плохое поведение отдала собственная мать. 23-летняя Дестини Роуз Липски передала сына 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу под предлогом того, что мальчик рылся в её сумке и обманывал. Женщина рассматривала это как курс дисциплины, тогда как на деле ребёнка систематически избивали.