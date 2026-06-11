Над регионами России за семь часов сбили 122 украинских БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня успешно отразили атаку 122 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, все аппараты самолётного типа были перехвачены и уничтожены в период с 7:00 до 14:00.

Вражеские аппараты были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.