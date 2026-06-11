ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 11:58

Над регионами России за семь часов сбили 122 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня успешно отразили атаку 122 украинских беспилотников. По информации оборонного ведомства, все аппараты самолётного типа были перехвачены и уничтожены в период с 7:00 до 14:00.

Вражеские аппараты были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Чёрным и Азовским морями.

Защита сработала безупречно: 90 БПЛА ликвидированы над Брянской областью
Защита сработала безупречно: 90 БПЛА ликвидированы над Брянской областью

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar