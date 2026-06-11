Призовые Уимблдона-2026 достигли исторического максимума

В 2026 году совокупная сумма выплат участникам международного теннисного турнира Уимблдона впервые превысит 64,2 миллиона фунтов стерлингов (€74,4 млн), что станет самым высоким показателем за всю историю проведения этих состязаний. О таком рекорде рассказал обозреватель Джеймс Грей, разместив пост в соцсети X.

Журналист уточнил, что чемпионы в одиночных категориях получат по 3,6 млн фунтов (€4,1 миллиона). Год назад они заработали по 3,5 млн фунтов (€62 миллиона), то есть нынешний фонд оказался на 20% больше, чем в прошлом розыгрыше. При этом Грей подчеркнул, что объявленная цифра всё же не дотягивает до уровня, которого ведущие теннисисты требовали от устроителей турнира ещё в 2025-м.

Соревнования на траве продлятся с 29 июня по 12 июля в столице Великобритании. Действующим триумфатором в мужской одиночной сетке является итальянец Янник Синнер, а в женской — польская теннисистка Ига Свёнтек.

Международный теннисный Уимблдонский турнир существует начиная с 1877 года. Он является одним из четырёх турниров Большого шлема. А ранее россиянка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос» — главный грунтовый турнир года.