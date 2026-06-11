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11 июня, 12:40

«Шли годы»: Захарова иронично процитировала Пушкина после визита западных послов в МИД

Захарова прокомментировала визит послов стран Европы в МИД строчкой из Пушкина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала визит послов Германии, Франции и Великобритании в российское ведомство. Она напомнила, что несколько лет назад дипломаты этих же стран сами отказались от подобной встречи.

«Очень хорошо помню, как пару лет назад послы этих же стран отказались встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Министр об этом неоднократно говорил», — написала Захарова в телеграм-канале.

После этого представитель МИД вспомнила Пушкина и процитировала строку из стихотворения «К*» — того самого, которое начинается словами «Я помню чудное мгновенье...».

«Как писал неотменяемый Пушкин: «Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты». И вот, они у порога с просьбой принять», — добавила Захарова.

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Напомним, что в четверг замглавы МИД РФ Михаил Галузин принял глав диппредставительств ФРГ, Франции и Британии. Российская сторона изложила им свою оценку политики стран «евротройки» по украинскому кризису.

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Полина Никифорова
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