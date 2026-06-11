173 автомобиля под арестом: В Грузии разгромили сеть по отмыванию миллионов долларов в крипте

Международная операция в Грузии позволила обезвредить преступную инфраструктуру, через которую переправлялись криптовалютные средства на сотни миллионов долларов. О том, что в руководстве группировки числились русскоязычные фигуранты, рассказал телеграм-канал BAZA.

Задержанные входили в объединение AudiA6, которое с 2022 года специализировалось на легализации цифровых активов, добытых киберпреступным путём. По оценкам следствия, через их оборот за несколько лет прошло криптоактивов на сотни миллионов долларов. Кроме того, фигуранты управляли киберфорумом Dark2Web. На этой площадке распространялись запрещённые услуги и координировались действия хакеров из разных стран мира.

Операцию проводили совместно силы Грузии, США и Польши при содействии Европола и Евроюста. В ходе обысков по местам жительства, на работе и в автомобилях подозреваемых изъяли электронику и документацию. В рамках дела наложен арест на связанное с ним имущество: 173 автомобиля, недвижимость и деньги на счетах.

Ранее сообщалось, что глава Минфина США Скотт Бессент заявил на форуме имени Рейгана, что американские власти конфисковали у Ирана криптовалюту почти на миллиард долларов. Он уточнил, что речь идёт именно о цифровых активах, которые Вашингтон связывает с Тегераном. Детали того, как именно прошла конфискация, Бессент не привёл.