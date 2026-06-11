Зеленский поддержал ЛГБТ*-сообщество, заявив, что «мы одинаковые»

Владимир Зеленский выступил в поддержку ЛГБТ*-сообщества, заявив, что они обладают теми же правами, что и все остальные. По его словам, современные права не должны зависеть от устаревших взглядов.

«Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века», — сказал Зеленский.

Ранее в Верховной раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовное наказание сроком от 5 до 8 лет за нарушение прав представителей ЛГБТ*-сообщества. Авторами выступили глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк и другие «представители ЛГБТ*-сообщества».

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