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Регион
11 июня, 13:29

В Албании две недели не утихают протесты против стройки века от зятя Трампа

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ worldnews.tv

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ worldnews.tv

В Албании уже две недели не стихают массовые протесты из-за острова Сазан. По данным Reuters, семья Дональда Трампа купила территорию, где Иванка Трамп и Джаред Кушнер хотят построить сеть элитных курортов и отелей.

В Албании протестуют против проекта семьи Трампа на острове Сазан. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ worldnews.tv

Стоимость проекта оценивается в $5 млрд. Теперь вокруг Сазана разгорелся конфликт между миллиардным курортным проектом и попыткой сохранить уникальную природу. Протестующие требуют не превращать остров в очередную люксовую витрину для богатых туристов.

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Напомним, что против застройки выступили местные экологи, которые считают, что масштабная застройка может навредить. На охраняемой территории обитают фламинго, пеликаны, редкие тюлени и морские черепахи.

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Полина Никифорова
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