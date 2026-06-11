В Албании две недели не утихают протесты против стройки века от зятя Трампа

В Албании уже две недели не стихают массовые протесты из-за острова Сазан. По данным Reuters, семья Дональда Трампа купила территорию, где Иванка Трамп и Джаред Кушнер хотят построить сеть элитных курортов и отелей.

В Албании протестуют против проекта семьи Трампа на острове Сазан. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ worldnews.tv

Стоимость проекта оценивается в $5 млрд. Теперь вокруг Сазана разгорелся конфликт между миллиардным курортным проектом и попыткой сохранить уникальную природу. Протестующие требуют не превращать остров в очередную люксовую витрину для богатых туристов.

Напомним, что против застройки выступили местные экологи, которые считают, что масштабная застройка может навредить. На охраняемой территории обитают фламинго, пеликаны, редкие тюлени и морские черепахи.