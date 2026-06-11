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Регион
11 июня, 13:22

СК подтвердил гибель хоккеиста Ядыкина и его дедушки

СК: Рядом с телом хоккеиста Ядыкина нашли ещё одного погибшего мужчину

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»

Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»

В следственном управлении СК по Башкирии подтвердили обнаружение тел хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина и ещё одного мужчины в городе Салавате. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, пишет РИА «Новости».

«Устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате», – заявили в ведомстве. Так представители управления ответили на вопрос, проводится ли проверка по факту гибели спортсмена.

Похороны хоккеиста Ядыкина предварительно назначены на 13 июня
Похороны хоккеиста Ядыкина предварительно назначены на 13 июня

Напомним, ранее стало известно о гибели хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина. Предварительно, он случайно выстрелил сам в себя на охоте. Трагедия произошла на глазах у его дедушки. Мужчина не смог пережить потрясение и свёл счёты с жизнью.

Егор Ядыкин — воспитанник системы омского «Авангарда», выступавший на позиции нападающего за клубы «Омские Ястребы» (МХЛ), «Омские Крылья» (ВХЛ) и ХК «Норильск» (ВХЛ). Двукратный чемпион России среди юниоров до 17 лет, он отличался атакующим стилем игры, высокой самоотдачей и мечтал пробиться в КХЛ, равняясь на Кирилла Капризова.

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Никита Никонов
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