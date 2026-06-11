СК подтвердил гибель хоккеиста Ядыкина и его дедушки

В следственном управлении СК по Башкирии подтвердили обнаружение тел хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина и ещё одного мужчины в городе Салавате. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося, пишет РИА «Новости».

«Устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин, тела которых были обнаружены в городе Салавате», – заявили в ведомстве. Так представители управления ответили на вопрос, проводится ли проверка по факту гибели спортсмена.

Напомним, ранее стало известно о гибели хоккеиста «Норильска» Егора Ядыкина. Предварительно, он случайно выстрелил сам в себя на охоте. Трагедия произошла на глазах у его дедушки. Мужчина не смог пережить потрясение и свёл счёты с жизнью.

Егор Ядыкин — воспитанник системы омского «Авангарда», выступавший на позиции нападающего за клубы «Омские Ястребы» (МХЛ), «Омские Крылья» (ВХЛ) и ХК «Норильск» (ВХЛ). Двукратный чемпион России среди юниоров до 17 лет, он отличался атакующим стилем игры, высокой самоотдачей и мечтал пробиться в КХЛ, равняясь на Кирилла Капризова.