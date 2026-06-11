Похороны хоккеиста Ядыкина предварительно назначены на 13 июня

Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин будет похоронен в своем родном городе Салавате. Церемония прощания и похорон ориентировочно назначена на 13 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Прощание и похороны Ядыкина состоятся в Салавате. Ориентировочно 13 июня», — сказал собеседник агентства.