Похороны хоккеиста Ядыкина предварительно назначены на 13 июня
Обложка © VK / Хоккейный клуб «Норильск»
Воспитанник омского «Авангарда» Егор Ядыкин будет похоронен в своем родном городе Салавате. Церемония прощания и похорон ориентировочно назначена на 13 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Прощание и похороны Ядыкина состоятся в Салавате. Ориентировочно 13 июня», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что о гибели Егора Ядыкина в результате несчастного случая на охоте стало известно сегодня, 11 июня. Его дед, ставший свидетелем трагедии, не смог справиться с потрясением и свёл счёты с жизнью. Спортсмен является двукратным чемпионом России среди юниоров, играл за «Омских ястребов». В прошлом сезоне стал выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) за «Норильск».
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