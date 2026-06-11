Мирра Андреева снялась с турнира WTA 500 в Берлине, чтобы подготовиться к траве

Российская теннисистка Мирра Андреева снялась с турнира категории WTA 500 в Берлине. Об этом сообщается на официальной странице соревнований в соцсети X.

Спортсменка объяснила решение желанием взять больше времени на восстановление и лучше подготовиться к травяному сезону. Турнир в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня.

«Я и моя команда приняли решение взять больше времени на восстановление и лучше подготовиться к траве», — заявила Андреева.

Она также отметила, что ей будет не хватать времени, проведённого в Берлине, и выразила надежду вернуться на турнир в следующем году.

Решение было принято вскоре после её победы на «Ролан Гаррос». В финале женского одиночного разряда Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую со счётом 6:3, 6:2.

Для Андреевой этот сезон уже стал прорывным. В 19 лет она входит в топ-10 мирового рейтинга и после победы на «Ролан Гаррос» окончательно закрепилась в статусе одной из главных молодых звёзд WTA. Парижский титул стал для россиянки первым выигранным турниром Большого шлема в карьере и первым таким успехом российской теннисистки после Марии Шараповой в 2014 году.