Биткойн отдыхает: Ювелиры пророчат рубинам рост на 100% в год

Рубины могут стать одним из самых горячих активов на рынке драгоценностей. Эксперты, опрошенные телеграм-каналом Baza, ожидают роста цен на эти камни на 50–100% в год.

Причина — сокращение добычи и растущий спрос. Рубины добывают в Мьянме, Таиланде, Гренландии, Мозамбике и на Мадагаскаре, но последние годы объёмы снижаются, а стоимость идёт вверх.

Необработанные мозамбикские рубины с 2018 по 2024 год подорожали в 2,6 раза. А Геммологический институт Америки сообщил, что на крупнейшем месторождении Мьянмы осталось около 15% запасов. Ювелир Василий Чешихин рассказал, что интерес к камням уже резко вырос в Дубае. Обработанный рубин может стоить от $40 тысяч до $1 млн за карат — всё зависит от цвета, чистоты и огранки.

При этом заработать на таком «новом биткойне» будет непросто. Исполнительный директор «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков отметил, что вторичный рынок в России и мире развит слабо.

Для продажи нужны сертификаты и чеки, а найти покупателя на дорогой камень бывает сложно. Поэтому рубины действительно дорожают, но быстро превратить их обратно в деньги получится не у каждого.

Ранее Life.ru сообщал, что фьючерс на золото впервые с ноября опустился ниже $4 100 за тройскую унцию. По сравнению с предыдущими значениями стоимость снизилась на 4,4%. Позже снижение продолжилось.