Сомалийский арбитр, которого не пустили в США на ЧМ, готов работать в России
Омар Артан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / omar_artan
Футбольный арбитр из Сомали Омар Артан, которого не допустили к работе на чемпионате мира-2026 в США, открыт для международных назначений, включая возможные приглашения из России. Об этом сообщили в Федерации футбола Сомали.
«Мы до сих пор не понимаем и крайне разочарованы решением американских властей, которые не позволили Омару Артану въехать в страну и принять участие в чемпионате мира. Это проявление расизма и дискриминации к человеку только из-за того, что Омар является гражданином Сомали», — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что судья ранее был признан лучшим арбитром Африки по итогам года и готовился к работе на матчах чемпионата мира-2026. Причиной отказа, по официальной версии, стали вопросы, связанные с документами, однако в федерации это объяснение поставили под сомнение.
Несмотря на ситуацию, он рассматривает варианты продолжения международной карьеры и не исключает новых назначений за пределами США. Отдельно в федерации добавили, что готовы рассмотреть предложения из разных стран, включая Россию, для участия судьи в матчах клубов и сборных.
«Сейчас Омар находится в Сомали и очень тяжело переживает произошедшее… Но он открыт для новых международных назначений. Если в России захотят пригласить его… он обязательно рассмотрит такое предложение», — добавили в организации.
Напомним, что Артана не пустили в США из-за подозрений в связях с террористами. Несмотря на то, что он прибыл в Соединённые Штаты с действующей визой и всеми бумагами от ФИФА, его направили на 11-часовой допрос, а после выдворили из страны.
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