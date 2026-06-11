Сомалийский арбитр, которого не пустили в США на ЧМ, готов работать в России

Футбольный арбитр из Сомали Омар Артан, которого не допустили к работе на чемпионате мира-2026 в США, открыт для международных назначений, включая возможные приглашения из России. Об этом сообщили в Федерации футбола Сомали.

«Мы до сих пор не понимаем и крайне разочарованы решением американских властей, которые не позволили Омару Артану въехать в страну и принять участие в чемпионате мира. Это проявление расизма и дискриминации к человеку только из-за того, что Омар является гражданином Сомали», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что судья ранее был признан лучшим арбитром Африки по итогам года и готовился к работе на матчах чемпионата мира-2026. Причиной отказа, по официальной версии, стали вопросы, связанные с документами, однако в федерации это объяснение поставили под сомнение.

Несмотря на ситуацию, он рассматривает варианты продолжения международной карьеры и не исключает новых назначений за пределами США. Отдельно в федерации добавили, что готовы рассмотреть предложения из разных стран, включая Россию, для участия судьи в матчах клубов и сборных.

«Сейчас Омар находится в Сомали и очень тяжело переживает произошедшее… Но он открыт для новых международных назначений. Если в России захотят пригласить его… он обязательно рассмотрит такое предложение», — добавили в организации.

Напомним, что Артана не пустили в США из-за подозрений в связях с террористами. Несмотря на то, что он прибыл в Соединённые Штаты с действующей визой и всеми бумагами от ФИФА, его направили на 11-часовой допрос, а после выдворили из страны.