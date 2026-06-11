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11 июня, 13:59

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево: один человек погиб, девять пострадали

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя. Обложка © «Макс» / Полиция Смоленщины

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя. Обложка © «Макс» / Полиция Смоленщины

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево после того, как водитель потерял сознание за рулём. В результате аварии погибла одна пассажирка, ещё девять человек попали в больницу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя. Фото © «Макс» / Полиция Смоленщины

В Смоленске маршрутка врезалась в дерево из-за обморока водителя. Фото © «Макс» / Полиция Смоленщины

Инцидент произошёл сегодня около 14:40 на Краснинском шоссе. Мужчина 1965 года рождения управлял автобусом, двигаясь в сторону улицы Николаева, после чего внезапно потерял сознание. В этот момент транспортное средство совершило наезд на дерево, пояснили в ведомстве. Полиция в данный момент проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-2 в Тульской области столкнулись семь машин. Авария произошла на 190-м километре трассы. В результате массового ДТП пострадали шесть человек. Одного из раненных пришлось доставать из машины с помощью гидравлического инструмента. Причины столкновения и обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

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Юлия Сафиулина
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