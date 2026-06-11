«Нужно заслужить свою русскость»: Потомок Николая I из Франции командует дронами на Донбассе

Потомок российского императора Николая I, родившийся во Франции, Гавриил Дорошин стал командиром группы операторов беспилотников в ходе специальной военной операции, пройдя путь от очевидца событий 2014 года до бойца. Патриотизм для этого молодого человека — не громкие слова, а личное решение, многократно подтверждённое реальными поступками. О своём опыте он рассказал Всероссийскому Казачьему Обществу.

Дорошин рос в эмигрантской семье, где всегда хранили верность русским обычаям и родной речи, и как только достиг совершеннолетия, в 2015 году отправился на Донбасс. Ветеран объясняет свой шаг любовью к Отечеству.

«Сработала любовь к Родине, которая напомнила о том, что легко называть себя русским за границей, нужно ещё это заслужить. Я понял, что это идеальный момент, чтобы проявить свою русскость, которую можно, так сказать, в будущем завоевать на поле боя», – рассказал он.

Современная эволюция вооружённых конфликтов нашла отражение в боевой биографии Дорошина: он прошёл трансформацию от штурмовика до основателя подразделения дронов. Теперь его команда занимается созданием и эксплуатацией как летающих, так и наземных роботизированных систем.

Особо стоит отметить, как именно Гавриил взаимодействовал с казачьей разведбригадой «Терек» на Соледарском и Бахмутском направлениях — там они действовали в плотной сцепке. В этом тандеме казаки брали на себя роль «глаз», тогда как операторы дронов отвечали за «ударную» составляющую. Сам Дорошин особенно сильно уважает в казаках их идеологическую заряженность и принципиальность.

«Казаки духовитые. Для них традиции – это не фольклор, это образ жизни, который передаётся из поколения в поколение», – поделился он.

По мнению Гавриила Дорошина, на передовой критически важно действовать рядом с теми бойцами, которые отдают себе отчёт в собственном происхождении и понимают, куда движутся, кто воюет не механически, а наделён внутренним моральным стрежнем. Этими наблюдениями герой поделился лично с журналистами издания.

Он отметил, что знатное происхождение в окопах не выручает — там спасает не императорская кровь, а обычная русская, причём груз наследства лишь добавляет обязанности не осрамить фамилию. Совсем недавно Дорошин стал обладателем российского паспорта и сейчас осваивается в мирной реальности России, которую до этого почти не знал. Конкретных замыслов на будущее он не строит, однако выражает готовность быть полезным Отчизне в любой области. Для него понятие служения Родине не ограничено географическими рамками — это исключительно внутреннее обязательство быть честным с самим собой и хранить преданность «русскому коду», усвоенному с детства.

А ранее сообщалось, что военнослужащий из Бурятии Николай Куменов стал первым в новейшей истории полным кавалером Георгиевского креста. Владимир Путин лично удостоил бойца высокой чести — вручил награду из рук президента. Глава Бурятии Алексей Цыденов, гордящийся мужеством «простого парня», добровольно отправившегося на СВО в 2022 году, также сердечно поздравил земляка с заслуженным признанием.