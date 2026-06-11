Воронежец разбил несколько авто, сбил пешехода и протаранил забор школы

В городе Бутурлиновка Воронежской области автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар и врезался в забор школы №1. В результате происшествия пострадали пять человек, включая педагога и пешехода. Об этом сообщили в МВД по региону.

Автомобиль протаранил школьный забор и сбил 72-летнюю учительницу. Видео © Telegram / Бутурлиновка СЕГОДНЯ

«Сегодня, в 11:05 час., в Бутурлиновском районе у дома № 5 по улице Ленина города Бутурлиновка, по предварительным данным, водитель автомобиля «Хавал Джолион»… допустил ряд столкновений с несколькими автомобилями и наезд на пешехода… а также препятствие в виде забора образовательной организации», — говорится в сообщении.

Машина врезалась в забор образовательного учреждения и задела пешехода — 72-летнюю женщину, шедшую по тротуару. Кроме неё, травмы получили ещё четыре человека, находившиеся в других автомобилях, участвовавших в цепочке ДТП. Школьники, находившиеся на территории лагеря, не пострадали, однако сильно испугались произошедшего. На месте аварии работали медики и сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства и причины массового столкновения.

Ранее в Смоленске маршрутный автобус врезался в дерево после того, как водитель потерял сознание за рулём. В результате аварии погибла одна пассажирка, ещё девять человек госпитализированы. ДТП произошло около 14:40 на Краснинском шоссе, когда автобус двигался в сторону улицы Николаева.