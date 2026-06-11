СК возбудил дела на водителя и директора компании после ДТП в Екатеринбурге

В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении водителя маршрутного автобуса и директора транспортной компании после ДТП, повлекшего гибель четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Екатеринбурге задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса. Видео © VK / Следственный комитет Российской Федерации

«В Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса», — уточнили в ведомстве.

Фигурантами стали 49-летний водитель маршрутного автобуса и 43-летний директор транспортной организации, которой принадлежал транспорт.