СК возбудил дела на водителя и директора компании после ДТП в Екатеринбурге
Обложка © СУ СК РФ по Свердловской области
В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении водителя маршрутного автобуса и директора транспортной компании после ДТП, повлекшего гибель четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В Екатеринбурге задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса. Видео © VK / Следственный комитет Российской Федерации
«В Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса», — уточнили в ведомстве.
Фигурантами стали 49-летний водитель маршрутного автобуса и 43-летний директор транспортной организации, которой принадлежал транспорт.
Напомним, в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус наехал на пешеходов. В результате погибли четыре человека, включая маленького ребёнка, а пострадали не менее десяти — как пешеходы, так и пассажиры автобуса. Также были возбуждены два уголовных дела по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ.
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