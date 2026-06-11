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Регион
11 июня, 05:09

СК возбудил дела на водителя и директора компании после ДТП в Екатеринбурге

Обложка © СУ СК РФ по Свердловской области

Обложка © СУ СК РФ по Свердловской области

В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении водителя маршрутного автобуса и директора транспортной компании после ДТП, повлекшего гибель четырёх человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В Екатеринбурге задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса. Видео © VK / Следственный комитет Российской Федерации

«В Екатеринбурге по подозрению в совершении преступлений, вследствие которых погибли и пострадали люди, задержаны директор транспортной компании и водитель маршрутного автобуса», — уточнили в ведомстве.

Фигурантами стали 49-летний водитель маршрутного автобуса и 43-летний директор транспортной организации, которой принадлежал транспорт.

Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Екатеринбурге
Власти окажут помощь пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Екатеринбурге

Напомним, в Ленинском районе Екатеринбурга пассажирский автобус наехал на пешеходов. В результате погибли четыре человека, включая маленького ребёнка, а пострадали не менее десяти — как пешеходы, так и пассажиры автобуса. Также были возбуждены два уголовных дела по части 5 статьи 264 УК РФ — о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ.

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Тимур Хингеев
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