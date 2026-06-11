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11 июня, 14:11

В Петербурге эвакуировали более десяти поликлиник после сообщений о минировании

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

В Санкт-Петербурге за несколько часов эвакуировали не менее дюжины поликлиник. Причина — сообщения о якобы минировании, поступившие в медучреждения. Пациентка женской консультации на Нарвском проспекте раскрыла подробности в беседе с 78.ru.

«На сайте оставили [сообщение], что якобы заминировали нас. Должны были на операцию пригласить и вывели нас, в итоге операцию отменили», — сказала она.

К 16:00 известно о срыве работы в нескольких районах. В Петродворцовом эвакуировали 64-ю и 67-ю поликлиники, в Выборгском — 11-ю, 14-ю и 117-ю. В Центральном районе пострадала поликлиника № 22 на Басковом переулке.

В Приморском районе закрыли 111-ю поликлинику на Ольховой улице, в Невском — 77-ю на Шлиссельбургском проспекте. В Адмиралтейском эвакуировали женскую консультацию на Нарвском и инфекционную больницу на Бумажной. В Колпинском районе — поликлинику № 51 на Московской улице.

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А ранее Life.ru писал, что пассажиров эвакуировали из аэропорта на Камчатке. Людей вывели на улицу после срабатывания пожарной сигнализации. В МЧС Камчатского края сообщили, что данных о возгорании к ним не поступало.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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