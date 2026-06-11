Центробанк ЕС впервые с 2023 года поднял ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк впервые с 2023 года пошёл на повышение всех трёх ключевых ставок. Регулятор увеличил их сразу на 25 базисных пунктов, сообщается на официальном сайте ЕЦБ.

Кристин Лагард, возглавляющая банк, на встрече с журналистами во Франкфурте отметила, что команде удавалось удерживать инфляцию почти в заданных рамках последние двенадцать месяцев. Тем не менее, как указано в релизе, перспективы туманны — есть опасения и по поводу ускорения роста цен, и по поводу замедления экономики.

По словам Лагард, нынешнее решение — это не игра на опережение, а ответ на внешние обстоятельства, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Энергетический кризис, пояснила она, уже даёт о себе знать прямыми и косвенными последствиями для всех отраслей.

«Повышение цен на энергоносители ещё больше поднимет инфляцию летом и будет держать её значительно выше целевого уровня в первой половине 2027 года», — сказала Лагард.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в еврозоне по итогам мая достигла 3,2%. По сравнению с апрелем показатель вырос на 0,2 процентного пункта — месяцем ранее он составлял ровно 3%. Майское значение стало самым высоким с сентября 2023 года. Инфляция напрямую влияет на стоимость кредитов, решения Европейского центрального банка по ключевым ставкам и покупательную способность жителей региона.