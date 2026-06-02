Инфляция в еврозоне в мае выросла до максимума с сентября 2023 года

Инфляция в еврозоне в мае достигла 3,2% в годовом выражении. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

По сравнению с апрелем показатель вырос на 0,2 процентного пункта. Месяцем ранее инфляция составляла 3%.

В Евростате уточнили, что майское значение стало самым высоким с сентября 2023 года.

Рост инфляции означает, что цены в странах еврозоны снова начали ускоряться после периода более сдержанной динамики. Для европейской экономики это чувствительный сигнал: инфляция влияет на стоимость кредитов, решения Европейского центрального банка по ставкам и покупательную способность жителей региона.

