ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 11:28

Инфляция в еврозоне в мае выросла до максимума с сентября 2023 года

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Инфляция в еврозоне в мае достигла 3,2% в годовом выражении. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

По сравнению с апрелем показатель вырос на 0,2 процентного пункта. Месяцем ранее инфляция составляла 3%.

Не выдержала экономика: ЕС струсил вводить главный запрет на нефть из России
Не выдержала экономика: ЕС струсил вводить главный запрет на нефть из России

В Евростате уточнили, что майское значение стало самым высоким с сентября 2023 года.

Рост инфляции означает, что цены в странах еврозоны снова начали ускоряться после периода более сдержанной динамики. Для европейской экономики это чувствительный сигнал: инфляция влияет на стоимость кредитов, решения Европейского центрального банка по ставкам и покупательную способность жителей региона.

«Европе нужна Россия, чтобы выжить»: Дмитриев призвал ЕС смотреть на вещи реально
«Европе нужна Россия, чтобы выжить»: Дмитриев призвал ЕС смотреть на вещи реально

Ранее ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон заявил, что обсуждаемая Евросоюзом заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о фактическом провале всей санкционной политики Запада. Эксперт также обратил внимание на полное отсутствие какой-либо внятной стратегии у брюссельских политиков.

Больше новостей о ценах, недвижимости, финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar