Энергетический кризис, усилившийся на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, обострил дискуссию о уязвимости энергетической стратегии Европейского союза. Об этом пишет L’Antidiplomatico.

По данным издания, в 2025 году ЕС ввёл механизм ограничения цен на российскую нефть марки Urals, установив потолок на уровне примерно 15% ниже рыночной стоимости. В рамках этой политики европейским компаниям запрещается страховать и транспортировать нефть, если она продаётся выше установленного лимита.

Однако на фоне роста мировых цен на энергоносители этот инструмент, как отмечается в публикации, может начать оказывать обратный эффект и создавать дополнительные сложности для европейских стран.

Сообщается, что в Брюсселе рассматривается вариант заморозки действующего ценового потолка на уровне $60 за баррель, а также возможна временная приостановка механизма до конца года. Это, по оценке авторов материала, отражает сложности ЕС в балансировании между политическими целями и экономическими интересами.

В статье подчёркивается, что ранее заявленная стратегия энергетической независимости от РФ сталкивается с практическими ограничениями, а принятые решения продолжают влиять на экономическую ситуацию в странах Евросоюза.

Ранее ирландский экономист и аналитик Филип Пилкингтон заявил, что обсуждаемая Евросоюзом заморозка потолка цен на российскую нефть свидетельствует о фактическом провале всей санкционной политики Запада. Эксперт также обратил внимание на полное отсутствие какой-либо внятной стратегии у брюссельских политиков.