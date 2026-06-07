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Регион
7 июня, 09:43

В Европе в ужасе от плачевного состояния экономики без потока российских туристов

Евродепутат Картайзер: Отток туристов из РФ наносит огромный ущерб туризму ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanaG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanaG

Сокращение потока российских туристов серьёзно бьёт по туристической отрасли Евросоюза. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал в интервью РИА «Новости» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Это наносит огромный ущерб туристической индустрии в Евросоюзе», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, европейский турбизнес уже ощутил масштабные последствия уменьшения числа гостей из России.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал власти регионов ускориться с ремонтом усадеб, старинных домов и исторических зданий для туристов. Он отметил, что пока лучше всех с этим справляются Ярославская, Нижегородская и Липецкая области, а также Татарстан.

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Владимир Озеров
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