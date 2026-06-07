В Европе в ужасе от плачевного состояния экономики без потока российских туристов

Сокращение потока российских туристов серьёзно бьёт по туристической отрасли Евросоюза. Такое заявление на полях ПМЭФ сделал в интервью РИА «Новости» депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Это наносит огромный ущерб туристической индустрии в Евросоюзе», — констатировал собеседник агентства.

По его словам, европейский турбизнес уже ощутил масштабные последствия уменьшения числа гостей из России.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти регионов ускориться с ремонтом усадеб, старинных домов и исторических зданий для туристов. Он отметил, что пока лучше всех с этим справляются Ярославская, Нижегородская и Липецкая области, а также Татарстан.