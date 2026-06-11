«Не доезжает до фронта»: Почему удары по Одессе подрывают желание Запада вооружать Киев

Удары по Одессе стали показательным примером эффективного разгрома украинско-западных логистических цепочек. Они также ослабляют готовность Запада и дальше активно вооружать Киев. Об этом заявил военный эксперт Иван Коновалов в беседе с «Газетой.ru».

Одесса — один из ключевых хабов для западного оружия. При этом город очень открыт, и происходящее там быстро становится достоянием общественности, отметил аналитик. Наши удары эффективны, и это заметно. Открытость города не позволяет киевским властям скрывать реальные последствия обстрелов. А это напрямую бьёт по желанию Запада продолжать поставки.

«Для тыла ВСУ наступили тяжелейшие времена. Это сказывается на фронте. У Запада всё меньше желания осуществлять поставки, которые тут же будут уничтожаться российскими военными», — резюмировал Коновалов.

А ранее Life.ru писал, что удары Армии России по портам Одесской области угрожают обвалом экспорта Украины. Всеукраинский аграрный совет (UAS) отметил, что повреждения логистической инфраструктуры создают дополнительные риски для аграрного сектора и экспортных операций.