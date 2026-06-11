4500 тысячи иркутян отметили день рождения города песней «Матушка-земля» и установили рекорд

В Иркутске установили национальный рекорд по самому массовому исполнению песни «Матушка-земля». Достижение приурочили к 365-летнему юбилею города, о чём проинформировала пресс-служба мэрии.

Центром событий стала площадь у монумента Александру III. Именно там собрались четыре с половиной тысячи горожан, чтобы единым хором спеть композицию. Присутствовавшие на празднике эксперты «Книги рекордов России» засвидетельствовали новый показатель и внесли его в реестр.

Сама песня принадлежит авторству российской исполнительницы Татьяны Куртуковой. Она вышла в 2022 году в качестве дебютного сингла, однако настоящая популярность к треку пришла два года спустя. Теперь эта патриотическая композиция вписана в историю Иркутска.

Ранее стало известно, что телеканал РЕН ТВ показал лучший будничный результат за всю историю вещания в целевой аудитории «Все 22–55». 4 июня доля канала в российских городах достигла 10,62%, что также стало самым высоким среднесуточным показателем с января 2024 года. Для коммерческого эфирного вещателя такой рост в рабочий день особенно примечателен, поскольку именно в будни конкуренция за зрительское внимание традиционно выше, чем в выходные.