Итоги ПМЭФ-2026: Рекорд участников, мировые лидеры и сделки на 6,76 трлн рублей

В Санкт-Петербурге 6 июня завершил работу XXIX Петербургский международный экономический форум. За несколько дней площадка собрала десятки тысяч участников со всего мира и стала местом подписания масштабных соглашений и обсуждения будущей мировой экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресса.

Форум подтвердил статус одной из крупнейших мировых деловых площадок. В этом году его посетили свыше 24,5 тысячи участников из 142 стран, а деловая программа включила более 370 мероприятий с участием свыше 2000 экспертов и спикеров. Отдельное внимание привлекла география делегаций. Крупные группы прибыли из Саудовской Аравии, Китая, Танзании, Узбекистана, ОАЭ и Казахстана. Впервые за несколько лет на площадке были представлены делегации из стран ЕС и Великобритании, а также официальные представители США.

В работе форума участвовали около 130 высокопоставленных иностранных чиновников и десятки российских представителей власти, включая глав регионов и федеральных ведомств. С российской стороны также было задействовано 78 губернаторов и руководителей субъектов.

«Уникальность, привлекательность, Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки – и есть гармоничный путь развития, возможность дать ответ на те серьёзные вызовы, с которыми столкнулся современный мир», — сказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании.

Главной темой стало «прагматичное сотрудничество как основа устойчивого будущего». Владимир Путин заявил о продолжении курса на укрепление суверенитета и расширение партнерств, отметив рост роли цифровых платформ и технологий в экономике. Президент также подчеркнул усиление позиций БРИКС, указав, что объединение формирует почти половину мирового прироста ВВП, а его доля в глобальной экономике уже приблизилась к 40%.

Деловая программа была разделена на пять треков — от мировой экономики до технологий и социальной сферы. Эксперты обсуждали структурную перестройку глобальной системы, рост роли Глобального Юга, переход к новым финансовым моделям и технологическому суверенитету. Отдельно отмечались риски дефицита кадров, демографические вызовы и усиление конкуренции за ресурсы. В технологическом блоке ключевыми темами стали искусственный интеллект, кибербезопасность и рост энергопотребления цифровой инфраструктуры.

В рамках форума прошло более 30 бизнес-диалогов с участием свыше 30 стран. Зафиксирован переход от деклараций к практическим проектам — в центре обсуждений оказались расчёты в нацвалютах, промышленная кооперация и логистика. Россия усилила экономическое взаимодействие с Китаем, Индией, странами АСЕАН, Ближнего Востока и Африки. При этом западное направление обсуждалось в контексте возможного восстановления сотрудничества.

По итогам работы подписано 1127 соглашений на общую сумму более 6,76 трлн рублей. Среди крупнейших — проекты в ипотечной секьюритизации до 3 трлн рублей, инвестиции в энергетику, строительство жилых районов и развитие инфраструктуры регионов.

ПМЭФ-2026 стал площадкой, где сошлись политическая, экономическая и технологическая повестки, а также были зафиксированы новые контуры международного сотрудничества и инвестиционного развития России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам в срочном порядке подготовить законодательные инициативы по вопросам, на которые президент Владимир Путин обратил внимание в ходе Петербургского международного экономического форума. Работа над документами будет вестись комитетами по бюджету и налогам, а также по вопросам малого и среднего предпринимательства. Им предстоит действовать совместно с профильными министерствами.