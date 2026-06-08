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8 июня, 15:18

Володин поручил подготовить инициативы в рамках поручений Путина по итогам ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам оперативно подготовить законопроекты по вопросам, на которые в ходе Петербургского международного экономического форума обратил внимание президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Поручения даны комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству, которым предстоит работать совместно с профильными министерствами. Речь идёт о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки предприятий для перехода с упрощённой системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, депутатам поручено проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.

Как отметил Володин, соответствующие законопроекты должны быть рассмотрены до окончания текущей сессии Государственной думы.

Мишустин дал поручение зафиксировать порог выручки для НДС после решения Путина
Мишустин дал поручение зафиксировать порог выручки для НДС после решения Путина

Напомним, Путин на ПМЭФ предложил вместе с деловыми объединениями проработать более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Речь идёт о мерах поддержки для компаний, которые занимаются реальным выпуском продукции, создают рабочие места и участвуют в развитии промышленной базы страны.

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Александра Мышляева
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