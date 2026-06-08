Володин поручил подготовить инициативы в рамках поручений Путина по итогам ПМЭФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам оперативно подготовить законопроекты по вопросам, на которые в ходе Петербургского международного экономического форума обратил внимание президент Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Поручения даны комитетам по бюджету и налогам, а также по малому и среднему предпринимательству, которым предстоит работать совместно с профильными министерствами. Речь идёт о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки предприятий для перехода с упрощённой системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, депутатам поручено проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.

Как отметил Володин, соответствующие законопроекты должны быть рассмотрены до окончания текущей сессии Государственной думы.

Напомним, Путин на ПМЭФ предложил вместе с деловыми объединениями проработать более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственной сфере. Речь идёт о мерах поддержки для компаний, которые занимаются реальным выпуском продукции, создают рабочие места и участвуют в развитии промышленной базы страны.