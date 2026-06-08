Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил в интервью Consortium News, что на Западе не обратили должного внимания на ключевой сигнал президента России Владимир Путин с ПМЭФ.

Риттер указал на фразу Путина «работайте, братья», назвав её обращением солдата к солдатам. По его словам, это послание было адресовано бойцам, находящимся на линии фронта, и ясно показывало позицию российского лидера.

Риттер отметил, что, по его оценке, западные страны не понимают смысл подобных сигналов и не осознают реальную динамику конфликта.

«Если Запад этого не понимает, значит, они вообще не соображают, что происходит», — подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине завершится «безоговорочной капитуляцией Киева», несмотря на попытки украинской стороны навязать условия через атаки по России и клоунские письма.

«Любой, кто до сих пор не понял, что эта война закончится исключительно капитуляцией Украины, просто пропустил мимо ушей всё, что президент говорил на протяжении всего этого форума», — добавил аналитик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что западные политики очень внимательно отслеживали выступление российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ. По его словам, значительная часть речи главы государства была обращена именно к той западной аудитории, которая трусливо не приехала в Петербург, но слушала каждое слово, сказанное на форуме.