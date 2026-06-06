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6 июня, 13:56

«Справились, не задохнулись»: Милонов раскрыл главного зрителя речи Путина на ПМЭФ

Депутат Милонов: Западные политики внимательно слушали речь Путина на ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные политики очень внимательно отслеживали выступление российского лидера Владимира Путина на ПМЭФ, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, значительная часть речи главы государства была обращена именно к той западной аудитории, которая трусливо не приехала в Петербург, но слушала каждое слово, сказанное на Форуме.

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Парламентарий подчеркнул, что озвученные президентом РФ цифры и факты о БРИКС, о новой системе мировой торговли, независимой от США, доказали, что Россия успешно преодолела все экономические препятствия и сумела собрать команду крупных международных партнёров.

«...Главный месседж выступления президента был таким: «вы думали, что мы не справимся, вы думали, что мы задохнёмся, — все справились, не задохнулись, и, мало того, жизнь без вашего постоянного контроля и вашего посредничества становится привлекательнее для всё большего и большего количества государств», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Напомним, после пленарного заседания ПМЭФ британский политик Джордж Гэллоуэй назвал Владимира Путина мастером, особо отметив мудрость его речи, а также качество и продолжительность вопросов и ответов. По его словам, ни один другой европейский лидер не смог бы справиться с такой сессией.

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Борис Эльфанд
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