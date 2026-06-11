«Приворожила» и «фиктивный брак»: У тренера вратарей сборной России оказалось три жены одновременно

Супруга тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова Марал заявила, что у специалиста одновременно было три официальных брака. Об этом она рассказала в интервью Иде Галич.

По словам женщины, за 46 лет совместной жизни она ничего не знала о двух других жёнах. История начала раскручиваться случайно: дети Кафанова увидели фотографию отца с незнакомой женщиной по имени Римма. Сначала, как рассказала Марал, тренер не признавался в происходящем. Лишь спустя пару лет дети заставили его объяснить, кем ему приходится Римма. Тогда супруга узнала о втором браке.

Позже Марал и Римма встретились лично в лобби отеля в ОАЭ. Туда Кафанов прилетел на Зимний Кубок РПЛ. По словам первой жены, в тот момент обе женщины не знали, что каждая из них официально состоит с ним в браке. На этом история не закончилась. Уже во время судебного процесса выяснилось, что у тренера был ещё один союз: по туркменскому паспорту он женился на женщине по имени Валентина.

Кафанов, как утверждает Марал, объяснил третий брак тем, что Валентине якобы нужна была помощь с документами, поэтому союз был фиктивным. А отношения с Риммой он описал ещё необычнее: по его словам, она его «приворожила».

В итоге браки с Марал и Риммой были расторгнуты в 2025 году. Союз с Валентиной официально прекратили раньше — в 2018-м.

Ранее Life.ru писал, что в обновлённый тренерский штаб ЦСКА вошли Мурат Искаков, ранее работавший в «Акроне», тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, экс-форвард национальной команды Роман Адамов, специалист Денис Коростиченко и тренер по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Главным тренером утвердили Дмитрия Игдисамова.