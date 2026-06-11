«Я был ярко-красным»: Звезда сборной Англии рассказал, как команда привыкает к жаре в США

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал, что футболистам приходится привыкать к жаре в США перед стартом чемпионата мира. Накануне англичане провели товарищеский матч с Коста-Рикой в Орландо, где температура превышала 30 градусов. Об этом пишет известно NYT.

Райс вышел на поле с первых минут, забил гол уже на девятой минуте и был заменён во втором тайме. Англия выиграла встречу со счётом 3:0.

После матча футболиста спросили о жаре и фотографиях, на которых он заметно обгорел на солнце.

«На той фотосессии я был ярко-рыжий. Моя мама просто убивала меня!» — сказал Райс.

По словам игрока, первый день в США стал для команды настоящей адаптацией. Он отметил, что после переменчивой английской погоды постоянные 30 градусов буквально «бьют в лицо».

Матч с Коста-Рикой должен был начаться вечером по британскому времени, но старт задержали на час из-за сильного дождя и грозы. Райс признал, что такие условия тоже могут стать частью турнира.

Футболист отметил, что тренерский штаб заранее предупредил игроков: на ЧМ возможны паузы из-за гроз, жары и резкой смены погоды. Поэтому сборной нужно учиться быстро подстраиваться под любые обстоятельства.

Англия проведёт все три матча группового этапа в США. Команда Томаса Тухеля начнёт турнир игрой с Хорватией в Арлингтоне, затем встретится с Ганой в Фоксборо и Панамой в Нью-Джерси.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт на фоне политических разногласий между странами-организаторами. Несмотря на совместное проведение турнира США, Мексикой и Канадой, отношения между государствами остаются напряжёнными и далекими от праздничной атмосферы.