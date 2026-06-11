Ушла из жизни звезда «Глухаря» Лариса Хорошилова — прощание прошло в Москве

Актриса Лариса Хорошилова скончалась 8 июня. О её смерти сообщили представители Русского духовного театра «Глас», где она служила более трёх десятилетий.

«Скорбная новость. Ушла из жизни Лариса Федоровна Хорошилова. Ее творческий путь был неразрывно связан с Русским духовным театром «Глас», где она более тридцати лет преданно и самоотверженно служила, формируя уникальный облик театра», — говорится в сообщении.

Прощание с Ларисой Хорошиловой состоялось 10 июня в Москве, в Зале прощания инфекционной клинической больницы №1.

Артистка родилась 24 декабря 1943 года в Челябинске и после окончания театральной студии начала карьеру в Горьковском ТЮЗе имени Крупской. До 1973 года она работала в этом театре, после чего продолжила творческий путь в других проектах. С 1994 года Хорошилова стала одной из ведущих актрис московского Русского духовного театра «Глас», где сыграла значимые роли и сформировала творческое лицо коллектива.

В кино актриса дебютировала в 2003 году и за свою карьеру снялась примерно в 16 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных работ — «Час Волкова», «Капкан для киллера», «Варенька. Испытание любви», «Глухарь», «Пятницкий» и «Карпов». Актриса прожила 82 года, оставив заметный след в театре и российском телевидении.

Ранее стало известно, что итальянская телеведущая и певица Патриция Казелли скончалась на 67-м году жизни. Церемония прощания с артисткой запланирована на 12 июня и пройдёт в Милане. В последние годы Казелли вела закрытый образ жизни и редко появлялась на публике.