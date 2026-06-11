В Нидерландах автомобиль врезался в школьников-велосипедистов, есть погибшие

В нидерландской провинции Зеландия автомобиль врезался в группу школьников-велосипедистов. Погибли три человека, среди них двое детей. Об этом сообщил региональный телеканал Omroep Zeeland.

Инцидент произошёл днём 11 июня около 12:30 по местному времени в районе населённого пункта Терхоле. По данным региональных СМИ, машина въехала в колонну участников школьной поездки, которые передвигались на велосипедах вместе со взрослыми сопровождающими. На месте скончались двое несовершеннолетних и один взрослый. Ещё четверо детей получили тяжёлые травмы и были экстренно госпитализированы.

Пострадавших распределили по медучреждениям в Нидерландах и Бельгии. Среди них университетские клиники в Генте и Антверпене, а также медицинский центр при Университете Эразма Роттердамского. Правоохранительные органы начали проверку обстоятельств аварии. Следователи устанавливают причины произошедшего и выясняют детали поведения водителя.

В полиции также обратились к очевидцам с просьбой передать любую информацию, которая может помочь расследованию. В Мидделбурге, административном центре провинции, развернули региональный оперативный штаб. Школа, ученики которой участвовали в поездке, уведомила родителей и остальных детей о случившемся.

Ранее сообщалось, что утром 11 июня в Бутурлиновке водитель автомобиля «Хавал Джолион» на улице Ленина допустил несколько столкновений с другими машинами, после чего сбил пешехода и выехал за пределы проезжей части. Машина на высокой скорости вылетела на тротуар и врезалась в забор школы №1. В результате аварии пострадали пять человек, среди них — учитель и прохожие.