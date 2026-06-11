Священник призвал верующих усердно молиться о победе и мире в День России

В День России православным христианам стоит особенно усердно помолиться за Отечество, мир и победу, но делать это нужно ежедневно. С таким наставлением выступил в беседе с РИА «Новости» клирик столичного Богоявленского собора в Елохове иерей Виктор Ленок.

«Чем больше людей будут молиться о победе и мире, тем быстрее закончится война», — сказал он.

Он напомнил, что с осени 2022 года, когда объявили частичную мобилизацию, в Елоховском соборе каждый день в два часа дня служат особые молебны за Отечество перед Казанской иконой Божией Матери. Именно с ней в ноябре 1941 года совершили пролёт на самолёте вокруг Москвы.

Перед этим образом, по словам отца Виктора, молятся о защитниках Отечества на передовой, о раненых, о мирных жителях, пострадавших от боевых действий, и о погибших. Ещё одна ежедневная молитва — в девять вечера — обращена к иконе Богородицы Августовской.

Этот образ связан с чудесным событием 1914 года, когда русские солдаты, попав в окружение под Августовом, взмолились Богородице, и она явилась им. Воодушевлённые воины пошли в атаку и победили, а само явление было официально зафиксировано и получило широкую известность, рассказал священник.

В наши дни, добавил отец Виктор, помощь Богородицы тоже ощущается. Когда ВСУ вторглись в Курскую область, по всей стране люди начали читать молитву к Августовской иконе — через соцсети и каналы подключились десятки, а то и сотни тысяч верующих. Продвижение противника, по мнению клирика, остановилось.

Молиться за Отечество можно не только в храме, но и дома, подчеркнул он. Достаточно читать две молитвы — «О Святой Руси» и к Августовской иконе — это займёт всего пять минут в день.

«Просто к Матушке Богородице обращаешься. Мы, например, молимся в 21 час по московскому времени. Можно читать хотя бы две молитвы — «о Святой Руси» и к Августовской иконе Божией матери. Это займёт всего пять минут в день. Но это важно, потому что «где двое или трое соберутся во Имя Моё, там Я посреди них», сказал Господь. И чем больше людей встанет на молитву за наше Отечество, за наших защитников, за каждого из нас, тем быстрее к нам придут мир и победа», — подытожил он.

День России отмечается ежегодно 12 июня и является официальным государственным праздником. По производственному календарю эта дата считается выходным днём. В честь праздника россиян ждёт сокращённая рабочая неделя, а также длинные выходные с 12 по 14 июня. При этом 11 июня рабочий день будет укорочен.

Ранее стало известно, что в День России президент страны Владимир Путин примет участие в традиционных праздничных мероприятиях. График главы государства в этот день будет рабочим и стандартным по формату. Какие именно официальные активности запланированы для президента, пока не сообщается.