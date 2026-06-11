«Эффект как у антидепрессантов»: Линзы против хандры создали в Южной Корее

Учёные из Южной Кореи разработали контактные линзы, которые могут воздействовать на зоны мозга, связанные с настроением. Технология передаёт сигналы через сетчатку глаза. Об этом пишет Cell Reports Physical Science.

Идея основана на том, что сетчатка является частью нервной системы и напрямую связана с мозгом. Благодаря этому исследователи рассчитывают влиять на нужные структуры точнее, без лишней стимуляции всего организма.

Первые испытания провели на мышах. После применения линз у грызунов снизились признаки депрессивного поведения и уровень гормонов стресса. Также у животных начали восстанавливаться связи между гиппокампом и префронтальной корой, которые нарушаются при депрессии. Показатели, связанные с положительным эмоциональным состоянием, выросли.

По данным авторов, эффект оказался сопоставим с действием антидепрессантов. Но пока речь идёт только о раннем этапе исследований. После дополнительных проверок учёные хотят перейти к клиническим испытаниям на людях. В перспективе технологию также рассматривают для помощи при тревожных расстройствах, зависимостях и когнитивных нарушениях.

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