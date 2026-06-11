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11 июня, 15:28

Российские штурмовики успешно продвигаются в микрорайоне Новосёловка

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские штурмовые подразделения наращивают темпы продвижения внутри микрорайона Новосёловка в Константиновке. О текущей обстановке доложили представители Минобороны России через официальный телеграм-канал ведомства.

Там добавили, что на уже освобождённых участках идут мероприятия по обнаружению и ликвидации как рассеянных мелких групп ВСУ, так и украинских боевиков, действующих поодиночке.

Новости СВО 11 июня: ВС РФ смыкают клещи у Красного Лимана, зачистка Бачевска и прорыв к Краснополью, Киев получит возмездие за Севастополь
Новости СВО 11 июня: ВС РФ смыкают клещи у Красного Лимана, зачистка Бачевска и прорыв к Краснополью, Киев получит возмездие за Севастополь

Ранее сообщалось, что Армия России установила контроль над Охримовкой в Харьковской области. Также за минувшие сутки наши бойцы освободили Роскошное в ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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