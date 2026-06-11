Российские штурмовики успешно продвигаются в микрорайоне Новосёловка
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Российские штурмовые подразделения наращивают темпы продвижения внутри микрорайона Новосёловка в Константиновке. О текущей обстановке доложили представители Минобороны России через официальный телеграм-канал ведомства.
Там добавили, что на уже освобождённых участках идут мероприятия по обнаружению и ликвидации как рассеянных мелких групп ВСУ, так и украинских боевиков, действующих поодиночке.
Ранее сообщалось, что Армия России установила контроль над Охримовкой в Харьковской области. Также за минувшие сутки наши бойцы освободили Роскошное в ДНР.
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