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11 июня, 15:26

Замминистра обороны Фрадков наградил бойцов СВО

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков наградил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, государственными наградами. Церемония прошла в госпитале имени П.В.Мандрыка, где проходят лечение и реабилитацию бойцы.

Замминистра обороны Фрадков наградил бойцов СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Фрадков передал им поздравления от министра обороны Андрея Белоусова и выразил признательность за их героизм. Также он поблагодарил военных медиков за спасение жизней и помощь в восстановлении.

Герои, проявившие исключительное мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, были отмечены государственными наградами. Вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, медали Жукова и «За боевые отличия».

Экс-депутат Ганиев награждён медалью Шаймуратова за храбрость на СВО
Экс-депутат Ганиев награждён медалью Шаймуратова за храбрость на СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что погибший в зоне СВО актёр Николай Ткаченко посмертно награждён орденом Мужества. Актёр подписал контракт с Минобороны в июне 2025 года после гибели на фронте друзей.

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Обложка © Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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