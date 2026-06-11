Заместитель министра обороны России Павел Фрадков наградил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, государственными наградами. Церемония прошла в госпитале имени П.В.Мандрыка, где проходят лечение и реабилитацию бойцы.

Замминистра обороны Фрадков наградил бойцов СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Фрадков передал им поздравления от министра обороны Андрея Белоусова и выразил признательность за их героизм. Также он поблагодарил военных медиков за спасение жизней и помощь в восстановлении.

Герои, проявившие исключительное мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО, были отмечены государственными наградами. Вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, медали Жукова и «За боевые отличия».

Ранее Life.ru рассказывал, что погибший в зоне СВО актёр Николай Ткаченко посмертно награждён орденом Мужества. Актёр подписал контракт с Минобороны в июне 2025 года после гибели на фронте друзей.