Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автобусу в Белгородской области

Один мирный житель погиб, ещё 11 человек получили ранения после атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Самый тяжёлый удар пришёлся по селу Вознесеновка Шебекинского округа. Там беспилотник атаковал пассажирский автобус. Женщина скончалась на месте от полученных ранений. В Шебекинскую центральную районную больницу доставили 11 пострадавших: у двух мужчин и пяти женщин ссадины и осколочные ранения, ещё у четырёх человек предварительно диагностировали акубаротравмы.

Повреждения зафиксированы и в других населённых пунктах. В посёлке Разумное FPV-дрон повредил спецтехнику, а второй беспилотник задел инфраструктурный объект и шесть машин. В хуторе Леоновка выбило окна надворной постройки после детонации сбитого дрона, в Головчино повреждён автомобиль.

В Шебекинском округе также пострадали сельхозтехника и КамАЗ в Белянке, а в Сурково дрон сдетонировал на территории предприятия и повредил спецтехнику. В Сергиевке Краснояружского округа удар пришёлся по социальному объекту — пробита кровля. Информация о последствиях уточняется.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области сообщил, что с 2022 года в регионе от украинских обстрелов погибли 541 мирный житель. Ещё 3 928 человек получили ранения. Он назвал обстановку в приграничье напряжённой и отметил, что под ударами продолжают гибнуть гражданские, в том числе дети; храктер атак на инфраструктурные объекты не оставляет сомнений в террористической сущности киевского режима.