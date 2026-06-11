В Пентагоне работает спецгруппа по опасным веществам
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В Пентагоне после инцидента с опасными веществами сейчас работают пожарные, включая специальную группу. Об этом сообщило местное пожарное управление в соцсети Х.
Подразделения находятся в здании американского военного ведомства. Представители службы не стали раскрывать подробности происшествия, уточнив лишь, что речь идёт об «инциденте с опасными веществами».
Напомним, что в Пентагоне произошёл инцидент с опасными материалами, из-за которого часть здания изолировали, а людей эвакуировали с нескольких этажей. Пожарные в данный момент ликвидируют последствия происшествия. Причиной стала потенциальная угроза, связанная с качеством воздуха. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что в ведомстве было выявлено нарушение воздушной среды. Он пояснил, что требуются упреждающие меры до полного выяснения масштабов проблемы.
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