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11 июня, 15:44

В Пентагоне работает спецгруппа по опасным веществам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Artem Onoprienko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Artem Onoprienko

В Пентагоне после инцидента с опасными веществами сейчас работают пожарные, включая специальную группу. Об этом сообщило местное пожарное управление в соцсети Х.

Подразделения находятся в здании американского военного ведомства. Представители службы не стали раскрывать подробности происшествия, уточнив лишь, что речь идёт об «инциденте с опасными веществами».

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Напомним, что в Пентагоне произошёл инцидент с опасными материалами, из-за которого часть здания изолировали, а людей эвакуировали с нескольких этажей. Пожарные в данный момент ликвидируют последствия происшествия. Причиной стала потенциальная угроза, связанная с качеством воздуха. Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что в ведомстве было выявлено нарушение воздушной среды. Он пояснил, что требуются упреждающие меры до полного выяснения масштабов проблемы.

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Юлия Сафиулина
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